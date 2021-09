Bereits im November 2020 hatte das GitLab-Management erstmals öffentlich über seine Börsenpläne informiert, nun soll es so weit sein. Das Unternehmen hat Unterlagen für ein IPO an der Nasdaq bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Sie zeigen auch, in welchem irren Tempo der DevOps-Plattform-Anbieter zuletzt gewachsen ist.Im letzten Geschäftsjahr schoss der Umsatz des Unternehmens um 87 Prozent von 81 auf 152 Millionen Dollar in die Höhe. Zwar konnten die Amerikaner 2021 das Tempo nicht ganz halten, ...

