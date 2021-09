HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Kion nach einem Rücksetzer seit Ende Juni von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 99 auf 101 Euro angehoben. Die Corona-Pandemie habe die Stärke des Geschäftsmodells von Kion in den Vordergrund gebracht, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet bei dem Hersteller von Lagertechnik mit starken längerfristigen Kurstreibern. Auf dem Kapitalmarkttag im November sollten diese wieder stärker in den Mittelpunkt rücken./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 08:40 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 08:40 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

KION-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de