Die Wiener Börse hat am Montagvormittag mit klaren Verlusten tendiert. Angesichts der klaren Verluste in Hongkong und den verhaltenen Vorgaben der Wall Street zeigte sich der heimische Leitindex ATX um zehn Uhr um 1,80 Prozent tiefer bei 3.540,96 Punkte. Der ATX-Prime sank um 1,80 Prozent auf 1.795,43 Zähler.Die Verluste des Hang-Seng-Index in der ehemaligen Kronkolonie wurden in erster Linie von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...