Erweitertes Research zur Baader Bank-Aktie Die Baader Bank verbessert weiter ihr Investor Relations-Angebot. Dafür intensiviert die Raiffeisen Bank International (RBI) das Research zur Baader Bank-Aktie*. Dieses ist ab sofort für Aktionäre und interessierte Investoren zugänglich. Die Analyse wird auf der Website der Baader Bank veröffentlicht und beinhaltet neben den detaillierten Auswertungen auch ein explizites Kursziel. Der verantwortliche Analyst der Raiffeisen Bank International gibt in seiner Analyse einen umfassenden Überblick zu dem Geschäftsmodell und den Finanzkennzahlen der Baader Bank. Darüber hinaus werden die Wettbewerbssituation sowie das Marktumfeld dargestellt und ein Ausblick für die weitere Unternehmensentwicklung skizziert. "Wir freuen uns sehr, die Analyse der RBI zu unserer Aktie künftig allen Interessenten zur Verfügung stellen zu können. Mit diesem Schritt möchten wir noch mehr Transparenz und Informationsmöglichkeit für unsere bestehenden und potenziellen Investoren schaffen. Wir legen besonders großen Wert auf eine anlegerfreundliche Investor Relations-Arbeit. Es ist uns ein Anliegen, dass hierbei die Qualität bestmöglich ist, weshalb wir bewusst auf die Zusammenarbeit mit der RBI setzen", so Nico Baader, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. *Die Baader Bank hat die RBI zur Erstellung von Finanzanalysen über die Gesellschaft (sog. "Paid-Research") sowie zur Erbringung der Dienstleistungen des Market Making in Bezug auf die Aktie der Gesellschaft beauftragt.





Für weitere Informationen und Medienanfragen:



Florian E. Schopf

Managing Director

Unternehmenssprecher

Head of Group Strategy & Communication T +49 89 5150 1013

M +49 160 7188826

florian.schopf@baaderbank.de Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

https://www.baaderbank.de





Über die Baader Bank AG:



Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und rund 400 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.

