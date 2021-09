Der italienische Öl- und Gasriese Eni S.P.A. (ISIN: IT0003132476) will eine Dividende in Höhe von 0,86 Euro je Aktie für das Fiskaljahr 2021 ausschütten. Dies wurde bereits Ende Juli angekündigt. Damit soll die Dividende wieder auf das Vorkrisenniveau angehoben werden. Eni zahlt seine Dividende halbjährlich aus. Wie Eni am Montag mitteilte, soll am 22. September 2021 (Ex-Dividenden Tag ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...