Krypto News: Memecoins auf Sui werden beliebter - Nun frühzeitig einsteigen?

Häufig konnten Investoren durch ein frühzeitiges Auffinden des nächsten großen Trends eine überdurchschnittliche Rendite erzielen, wie unsere Empfehlung von Sundog und Suncat gezeigt haben. Aber auch die BRC-20-Coins, NFTs und andere konnten einigen frühen Anlegern lebensverändernde Gewinne bescheren.

Nun könnte sich eine vergleichbare Chance bei den Memecoins auf der schnell an Bedeutung gewinnenden Sui-Blockchain bieten. Denn die technologisch fortschrittliche Layer-1 scheint sich über die nächsten Jahre weiterhin schnell zu entwickeln und mit ihren Eigenschaften andere Chains abzuhängen.

Aufgrund der messbaren Korrelation zwischen den Layer-1s und ihren beherbergten Memecoins könnte deshalb auch dieser Sektor auf Sui überdurchschnittlich profitieren. Hinzu kommt die Tatsache, dass er bisher noch im Verhältnis zu anderen führenden Blockchains unterbewertet ist. Erfahren Sie jetzt mehr über das Potenzial der Sui-Memecoins!

Blockchain-Entwickler wollen von Memecoin-Nachfrage profitieren

Der Markt der Memecoin hat in diesem Jahr für ein besonders großes Aufsehen gesorgt. Denn dessen Kryptowährungen werden mit besonders niedrigen Bewertungen gestartet, was ihnen ein enormes Steigerungspotenzial von bis zu mehreren Hunderten Millionen Prozent innerhalb von teilweise nur Tagen ermöglicht.

Solch beispiellose Renditen an den Finanzmärkten sind am ehesten mit einem Lottogewinn vergleichbar, wobei bei diesen nur selten 1.300 USD in 11 Millionen verwandelt werden können. Dies erklärt auch die große Begeisterung der Anleger, welche mit diesen ihren Ausbruch aus dem Hamsterrad versuchen.

Die Beliebtheit der Memetoken war so überwältigend, dass es bei Ethereum zu einer Verlangsamung der Transaktionsgeschwindigkeit und einem steilen Anstieg der Gasgebühren bis auf unwirtschaftliche Niveaus gekommen ist. Aber auch nach der Verlagerung der Memecoin-Aktivität auf Solana kam es dort zu Transaktionsabbrüchen von bis zu 75 %.

Daher haben auch Entwickler anderer Chains versucht, mit diesem Sektor mehr Aktivität auf ihre Chains zu holen, da somit die KPIs für die Bewertung verbessert werden. So wurden auch auf Cardano, BNB Smart Chain, Base und Tron eigene Memecoin-Launchpads entwickelt, um somit sichere, transparente, faire, günstige und einfache Startmöglichkeiten zu bieten.

Auch auf Bitcoin gab es mit den BRC-20-Token zuvor ähnliche Entwicklungen zu sehen. Allerdings hat sich mit Sui eine der aktuell vielversprechendsten Layer-1-Chains diesem gefragten Kryptosektor gewidmet.

Sui bietet hervorragende Eigenschaften für den Memecoin-Sektor

Durchschnittliche Gasgebühren auf Sui | Quelle: Suiscan

Wie auch Solana zuvor, zeichnet sich die Sui-Blockchain durch besonders niedrige Gebühren, eine hohe Geschwindigkeit und eine geringe Latenz aus. Laut den Angaben des Sui-Explorer liegen die durchschnittlichen Gasgebühren bei 0,002272595 SUI, was derzeit umgerechnet 0,004512 USD entspricht. Die TPS sind durchschnittlich bei 134 TPS und sollen bis zu 297.000 erreichen. Derzeit fallen sie jedoch rapide und lagen Anfang Oktober noch bei 833.

Durchschnittliche TPS auf Sui | Quelle: Suiscan

Mit ihrem objektorientierten Ansatz durch die Programmiersprache Move bietet Sui nicht eine bessere Skalierbarkeit. Ferner profitiert die Chain von einer höheren Sicherheit, da alle Objekte getrennt voneinander behandelt werden. All dies hat die neue Blockchain innerhalb von etwas mehr als einem Jahr bereits auf Platz 18 der größten Kryptowährungen gebracht. Ebenso schnell entwickeln sich die Anzahl der Projekte, der TVL und mehr.

Auch Sui kann durch die Umleitung der Memecoin-Aktivität auf dessen Chain seine Attraktivität steigern und die der Wettbewerber verringern. Bisher ist der Sektor jedoch noch verhältnismäßig klein im Vergleich zu denen der anderen Chains, dennoch war über die vergangenen Wochen ein deutliches Wachstum spürbar.

Zum jetzigen Zeitpunkt kommen die Sui-Memecoins laut den Angaben von Coingecko auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 303,93 Mio. USD. Im Vergleich dazu haben die auf TRON 378,41 Mio. USD und die auf Ton 420,51 Mio. USD. Noch höher fallen die 1,46 Mrd. USD auf Base und die 9,46 Mrd. USD auf Solana aus.

Marktkapitalisierung der Memecoin-Sektoren der führenden Blockchains | Quelle: basierend auf Coingecko

Das sind die erfolgreichsten Sui-Memecoins

Auf der großen Kryptodaten-Website von Coingecko findet sich bisher erst eine überschaubare Auswahl aus 26 Sui-Memecoins. Im Vergleich zu den meisten anderen Blockchain hat es jedoch kein Hund und daher kein Shiba Inu an die Spitze geschafft.

Stattdessen ist der aktuelle Marktführer Sudeng (Hippo), welcher jedoch erst auf eine niedrige Marktkapitalisierung in Höhe von 153,79 Mio. USD kommt. Dieser versucht, ebenfalls von dem Hype um das Nilpferdbaby Moo Deng zu profitieren, mit dem einige frühe Investoren mit geringen Beträgen Millionäre geworden sind. Über die vergangenen sieben Tage konnte er um 14,4 % zurücklegen.

Auf dem zweiten Platz der Sui-Memecoins befindet sich BLUB mit einer Bewertung von 39,74 Mio. USD. Als Fisch ist es ein besonderer Memetoken, da es von diesen bisher noch keiner unter die Top 100 geschafft hat. Jedoch sind sie auch nur in 2,7 % der Haushalte vorhanden, weshalb sie ein geringeres Potenzial als die unterbewerteten Katzen bieten. Dennoch scheint er prädestiniert zu sein, das Maskottchen für Sui mit seinem Wassertropfen-Logo zu werden.

Ein weiterer größerer Sui-Memecoin ist Fug the Pug, welcher als "OG Meme" auf Sui bezeichnet wird und von den Gründern von Solana stammen soll. Er gehört zur Nische der Hunde und hat ein paar strategische Reserven, mit welchen weitere Projekte entwickelt werden könnten. Noch ist dieser mit 39,57 Mio. USD verhältnismäßig günstig bewertet.

Neuartiges Memecoin-Ökosystem startet auf Ethereum

Während Solana aufgrund der besseren Konditionen einen großen Anteil des Memecoin-Marktes von Ethereum abgezogen hat, ist ETH bisher noch immer beim On-Chain-Handelsvolumen führend. So kommt die Chain auf einen Marktanteil von 24,55 %, während es bei Solana nur 20,60 % sind.

Noch stärker fällt der Unterschied beim TVL auf, also den auf der Chains verwahrten Assets. Bei diesen erzielt Ethereum 45,50 Mrd. USD und Solana nur 7,34 Mrd. USD. Daher hat die ETH-Chain noch immer eine größere Bedeutung als die des SOL-Coins. Mit dieser Liquidität könnte sich ein Memecoin-Ökosystem auf Ethereum auch deutlich besser entwickeln.

Genau diese Chance hat die Pepe-Community mit ihrem neuen Projekt Pepe Unchained erkannt. Dieses soll den Frosch und seine Freunde von den beschränkenden Nachteilen von Ethereum befreien, indem eine eigene Memetoken-Skalierungslösung entwickelt wird. Somit werden die Gebühren reduziert und die Geschwindigkeit erhöht.

Dies steigert wiederum die Attraktivität von Ethereum und dessen Memecoins, was die Netzwerkaktivität wieder auf die Chain zurückholen sowie daher das Interesse von Ethereum-Entwicklern und -Walen erwecken könnte. Vermutlich sind auch darauf die unzähligen Berichte von Wal-Investments in Pepe Unchained zurückzuführen.

Allerdings hat das auf den Memecoin-Bereich spezialisierte Projekt noch einiges mehr zu bieten. Denn das Team arbeitet unter Hochdruck an einer Reihe von verschiedenen Memetoken-Tools, um den Sektor zu revolutionieren. Zu Beginn werden erst einmal einige grundlegende Anwendungen entwickelt, um autonom zu werden und für eine natürliche Nachfrage zu sorgen.

Zu den bereits in einem Vorschauvideo gezeigten Entwicklungen zählen eine dezentrale Kryptobörse, ein Überbrückungsdienst, eine Staking-Funktion, ein Block-Explorer und Analysetools. Außerdem wurden Entwicklerstipendien gestartet, um somit noch schneller ein vielseitigeres Angebot zur Verfügung zu stellen.

Mit dem einzigartigen Memecoin-Infrastrukturprojekt können Anleger breit gestreut von den Rekordeinnahmen der Memetoken-Ökosysteme profitieren. Daher hat der Presale auch eine große Begeisterung bei den Anlegern ausgelöst und schon über 18,32 Mio. USD eingenommen. Nicht mehr lange können sich Interessierte noch vor der ersten Listung positionieren.

