Das NYSE-Kürzel BAM steht für die kanadische BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC., nach eigener Definition weltweit auf alternative Kapitalanlagen fokussiert ("global alternative asset manager").



BAM bietet nun umgerechnet 7 Mrd. US$ für den australischen Netzbetreiber AUSNET SERVICES. Es werden 2,50 A$ je Aktie geboten, nachdem das Management vorherige Gebote von 2,35 und 2,45 A$ zurückgewiesen hatte. Zunächst erhält BAM Einblick in die Bücher.



Während die AUSNET-Aktie "down under" 19,2 % auf 2,36 A$ zulegte, verliert BAM im inoffiziellen Handel 1,8 % auf 53,00 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



