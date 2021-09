Unterföhring (ots) -- Partnerschaft in den Bereichen Content, Vertrieb und Marketing- Zahlreiche klubspezifische Formate von BVB.TV und Übertragungsrechte für Testspiele- Saisonbegleitende Film-Reihe "BVB 09 - Stories who we are" exklusiv auf Sky- "BVB.TV - Feiertagsmagazin" vor jedem Spieltag freitags um 17.00 Uhr auf Sky- "Sky Fan-Angebot", bestehend aus Sky Supersport Ticket und BVB-TV für 19,99 Euro mit zwölfmonatiger Laufzeit- Klubspezifische Inhalte auf Sky Q Plattform und Sky Ticket sowie digital auf skysport.de und in der Sky Sport AppUnterföhring, 20. September 2021 - Sky Deutschland und Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund haben eine umfassende und langfristige Kooperation in den Bereichen Content, Vertrieb und Marketing vereinbart. Beide Partner werden für eine Laufzeit von mindestens vier Jahren intensiv zusammenarbeiten. BVB-Fans auf Sky profitieren von einem im deutschen Fernsehen einzigartigen Angebot rund um ihren Lieblingsverein.Fans des achtmaligen Deutschen Meisters können sich dabei auf zahlreiche klubspezifische Inhalte freuen, die Sky sukzessive auf den Sky Plattformen ausstrahlen wird - linear, auf der Sky Plattform Sky Q und Sky Ticket sowie digital auf skysport.de und in der Sky Sport App.Sky wird künftig das "BVB.TV - Feiertagsmagazin" an jedem Freitag ab 17.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 ausstrahlen. In dem Spieltags-Magazin blickt BVB-Ikone Norbert "Nobby" Dickel auf den bevorstehenden Spieltag und lädt hierzu seine Gäste ein.Zudem zeigt Sky die 10-teilige, saisonbegleitende Film-Reihe "BVB 09 - Stories who we are", die den Fans einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Dortmunder bietet. Jeweils an zehn Donnerstagen zeigt Sky die Doku exklusiv im deutschen Fernsehen auf Sky Sport Bundesliga 1.Auch redaktionell intensivieren der BVB und Sky die Zusammenarbeit. Um ein besonders mediales Fan-Produkt zu kreieren, werden auch verstärkt Spieler und Offizielle des BVB in Sky Formate eingebunden. Zudem kann Sky zahlreiche Testspiele pro Saison ausstrahlen.Außerdem wird es in Kürze ein spezielles "Sky Fan-Angebot" geben bestehend aus dem Sky Supersport Ticket und einem Zugang zu BVB-TV. Dieses Bundling wird für eine Laufzeit von jeweils 12 Monaten zum Preis von monatlich 19,99 Euro angeboten. Vermarktet wird das Sky Fan-Angebot über die digitalen Vertriebskanäle des Clubs.Zudem kann Sky die Kooperation für verschiedene Kundenbindungsmaßnahmen nutzen, wie beispielsweise die "Fanbank". Sky Kund:innen können an jedem Spieltag einen Heimsieg-Besuch gewinnen und auf der Sky gebrandeten "Fanbank" direkt am Rasen in der Stadionecke Süd-Ost das Spielgeschehen verfolgen. Zudem erhalten Sky Kund:innen die Möglichkeit, an der BVB Evonik Fußballakademie und Jugendakademie teilzunehmen.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization Sky Deutschland: "Mit dem BVB haben wir eine langfristige Partnerschaft vereinbart, die ihresgleichen sucht und durch die wir unser Programm für den BVB-Fan noch attraktiver gestalten können. Die Vielschichtigkeit der Vereinbarung bietet uns hier viele Möglichkeiten für ein bislang unerreichtes Fanerlebnis. Wir können künftig allen BVB-Fans unter unseren Kunden ein noch individuelleres Angebot machen. Mehr BVB als bei Sky steckt in keinem anderen Sender in Deutschland."Carsten Cramer, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing Borussia Dortmund: "Es handelt sich bei dieser Partnerschaft wirklich um etwas völlig Neues, und wir beim BVB haben Spaß daran, einen solchen neuen, innovativen Weg gemeinsam mit Sky zu gehen. Wir freuen uns und sind ehrlich gesagt auch ein wenig stolz darauf, dass sich Sky als langjähriger TV-Partner der Bundesliga nun Borussia Dortmund für ein solches spannendes Projekt ausgesucht hat. Gemeinsam blicken wir nun den kommenden Jahren entgegen und freuen uns darauf, für BVB-Fans und Sky-Kunden attraktive Inhalte realisieren zu können."Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5024700