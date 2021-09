Ein mysteriöser Antrag bei der US-Regulierungsbehörde FCC befeuert Gerüchte, dass in Zukunft Gameboy- und N64-Spiele auf die Handheld-Konsole wandern könnten. Eine Reihe von Jubiläen mischen sich mit Gerüchten sowie Anträgen und am Ende stehen Geschenke - so lässt sich die neuste Gaming-Geschichte aus dem Nintendo-Umfeld zusammenfassen. Es begann mit Berichten, das Unternehmen arbeite daran, Gameboy-Titel auf dem Online-Service der Nintendo Switch (NSO) herauszubringen. Später kamen Informationen dazu, auch Game-Boy-Advance- und N64-Titel seien geplan...

