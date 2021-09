Die Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande hat am Montag zu schweren Verlusten an der Hongkonger Börse geführt. Nach der anhaltenden Talfahrt in den vergangenen Tagen und Wochen brach die Evergrande-Aktie um weitere zehn Prozent ein. Der DAX verliert zwei Prozent, dem Dow Jones droht ein schwacher Start.Der DAX fiel auf den tiefsten Stand seit Ende Juli. Im frühen Handel baute der deutsche Leitindex seine Verluste auf zuletzt minus zwei Prozent auf 15.178 Zähler aus. Der Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...