Wir haben eine Energiekrise - und inzwischen spricht man auch in den deutschen Medien darüber, so etwa n-tv ("Energiekrise bedroht Europas Wirtschaft"). Das war vor einigen Tagen noch anders (siehe mein Video "Die Energiekrise ist da - und keiner spricht darüber!"). Das ist jedoch beim Wahlkampf zur Bundestagswahl jedoch immer noch anders, in den Triellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...