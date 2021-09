Essen (www.anleihencheck.de) - Das Zentralbanker-Symposium in Jackson Hole hatte wenig Neues gebracht, berichten die Analysten der National-Bank AG.Im Kern habe FED-Chairman Powell rhetorisch die schrittweise Rückführung der Anleihekäufe weiter vorbereitet - was das konkrete Timing anbelange, habe sich der oberste Notenbanker der USA aber noch erhebliche Spielräume gelassen. Vor diesem Hintergrund sei derzeit schwer absehbar, ob die FED auf der Sitzung in der kommenden Woche konkreter werde. Die zumindest temporär höheren Infektionswerte sowie die schwächeren Daten vom Arbeitsmarkt sprächen im Saldo eher noch für eine abwartende Haltung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...