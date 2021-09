Bonn (www.anleihencheck.de) - Die EZB hob ihre Wachstums- und Inflationsprognosen an, so die Analysten von Postbank Research.Die Prognose für die Teuerungsrate von 1,9 Prozent in der Eurozone für das Jahr 2021 sei auf 2,2 Prozent angehoben worden. Für 2022 bzw. 2023 werde eine Inflation von 1,7 bzw. 1,5 Prozent erwartet. Derweil sei die Prognose für das Wirtschaftswachstum von 4,6 auf 5 Prozent für 2021 gestiegen. Für 2022 bzw. 2023 werde ein Wachstum von 4,6 bzw. 2,1 Prozent erwartet. Die Renditen 10-jähriger deutscher Staatsanleihen und ihrer US-Pendants hätten darauf kaum reagiert und lägen aktuell bei -0,28 bzw. 1,33 Prozent. (Ausgabe vom 17.09.2021) (20.09.2021/alc/a/a) ...

