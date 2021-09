Frankfurt (www.fondscheck.de) - Konjunktur-, Inflations- und Zinssorgen, Lieferengpässe, Covid-Ausbrüche - die Risiken für Wirtschaft und Börsen bleiben, so die Deutsche Börse AG.Dennoch seien viele Börsen auf Rekordhöhen gestiegen. Außer in Asien: Hier schlugen Regulierungen in den Branchen Bildung und Technologie zu und verunsichern die InvestorInnen weltweit, so die Deutsche Börse AG. Branchenseitige Umschichtungen würden zulasten der Biotechs, zugunsten von Technologie und Nachhaltigkeit gehen. ...

