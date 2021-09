Die Continental-Aktie verliert am Montag 2,7 Prozent an Wert. Mittlerweile kostet ein Titel wieder weniger als 100 Euro. Der Grund liegt auch an einem Spin Off in der Vorwoche - die Kurse wurden nach unten hin angepasst. Charttechnisch ist der Basiswert wieder kritisch zu betrachten - mit weiterer Kursschwäche sollte gerechnet werden.

