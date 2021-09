Der britische Versicherungskonzern Prudential will mit einer Kapitalerhöhung bis zu 22,49 Milliarden Hongkong-Dollar (ca. 2,5 Milliarden Euro) einsammeln, um in sechs Monaten fällige hochverzinsliche Schuldtitel zurückzuzahlen und in Wachstum zu investieren.Prudential will im Rahmen der Hongkonger Emission 130,78 Millionen neue Aktien platzieren. Der Höchstpreis je Aktie liege bei 172 HK-Dollar pro Aktie. Der endgültige Preis soll am 25. September festgesetzt werden, als erster Handelstag ...

