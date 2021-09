von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Dazu übernimmt PayPal den japanischen Bezahldienstleister Paidy für umgerechnet 2,3 Milliarden Euro. Der Kauf erfolge in bar und habe nur minimale Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie, so PayPal. Es wird erwartet, dass das Geschäft im vierten Quartal abgeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...