Die Kurse von China-Aktien mit Tech- und Internetbezug sind heute Morgen in Hongkong deutlich abgerutscht. Ein Minus von mindestens zwei, drei Prozent war die Regel. Erholt haben sich die Kurse bis zur Mittagszeit nicht. AKTIONÄR-Leser waren rechtzeitig gewarnt, die Erholung am Freitagabend im US-Handel nicht zu kaufen.DER AKTIONÄR hatte bezüglich der Kursgewinne bei China-Aktien geschrieben (Link): "Der mittelfristige Abwärtstrend bei Alibaba und Co ist voll intakt. Daher sollten Anleger im Zweifel ...

