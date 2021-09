DGAP-News: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Fonterelli mit erfreulichem Start ins neue Geschäftsjahr, Kapitalerhöhung beginnt am 27. September 2021



20.09.2021 / 13:11

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fonterelli mit erfreulichem Start ins neue Geschäftsjahr

Kapitalerhöhung beginnt am 27. September 2021 München - 20.09.2021 Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A1TNUU5) setzt ihre gute Unternehmensentwicklung auch zu Beginn des neuen Geschäftsjahres fort und ist dynamisch in das am 1. Juli beginnende neue Geschäftsjahr gestartet. Vor allem der Handel mit Kunst und Wein floriert.



Der Kunsthandel war in den letzten Wochen geprägt durch eine hohe Nachfrage nach Kunstdrucken von Alex Katz. Mit "Ada in Spain" ist nunmehr der zweite Druck nach "Purple Hat (ADA)" komplett ausverkauft. Fonterelli hat sich auf Kunstdrucke mit hohem Sammlerwert und limitierter Auflage spezialisiert. In den weiteren Geschäftsbereichen konnten vielversprechende Investitionen getätigt werden. So wird der Bereich Buy & Build durch eine neue Holdinggesellschaft für Prüflabore ergänzt. Die Holding beabsichtigt in dem stark wachsenden Markt den mehrheitlichen Erwerb von Laboren in den Sektoren Umwelt, Lebensmittel und Pharmaanalytik in Zentraleuropa. Fonterelli hat in dieser Branche bereits eine hohe Expertise und konnte im Geschäftsjahr 2017/18 bereits einen erfolgreichen Exit erzielen. Im Bereich Pre-IPO gelang ein Engagement bei Zizoo, einer führenden und schnell wachsenden Buchungsplattform für Boote und Yachten. Kapitalerhöhung



Um die Unternehmensentwicklung der Fonterelli zu beschleunigen, hat die Geschäftsführung der Hauptversammlung vorgeschlagen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Diese, von der Hauptversammlung am 23. Juni 2021 beschlossene Kapitalerhöhung, erfolgt im Verhältnis 1:1 und im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechtsangebots. Aktionäre können bis zu 835.475 junge Aktien, die zur Hälfte für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 (30.6.) dividendenberechtigt sind, während der Bezugsfrist vom 27. September 2021 bis 18. Oktober 2021 beziehen. Der Bezugspreis für die neuen Aktien beträgt EUR 3,00. Der maximale Emissionserlös liegt bei rund EUR 2,5 Mio. Dieser soll jeweils zu rund 20 Prozent zur Erweiterung des Warenbestandes und zum Erwerb von Beteiligungen im Pre-IPO Bereich verwendet werden. Die verbleibenden rund 60 Prozent sind für die Gründung weiterer Tochtergesellschaften und Investitionen in andere Beteiligungen vorgesehen. Im Vorfeld der Kapitalerhöhung haben verschiedene Aktionäre die Teilnahme an der Kapitalerhöhung angekündigt. Dies betrifft Unternehmer, die erst kürzlich bei Fonterelli eingestiegen sind, sowie die Lombardiello GmbH, die weiterhin größte Aktionärin bleiben möchte. Von den Aktionären nicht bezogene Aktien werden ausgewählten Aktionären und anderen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Andreas Beyer, Geschäftsleiter der Fonterelli GmbH & Co. KGaA: "Fonterelli hat sich in den vergangenen Jahren als verlässlicher Partner am Kapitalmarkt etabliert. Mit Unterstützung unserer Aktionärinnen und Aktionäre stoßen wir nun in eine neue Größenklasse vor und können so unser Wachstum beschleunigen. Diese Kapitalerhöhung soll vorerst die letzte sein, die wir unter dem rechnerischen Eigenkapital durchführen. Die Preise von jungen Aktien aus Kapitalerhöhungen wurden in der Vergangenheit stets angehoben, da die Nachfrage nach Aktien das Angebot überkompensiert hatte." Die Geschäftsleitung lädt zu einer Zoom-Konferenz am 22. September 2021 um 14:00 Uhr (MESZ) ein, um über die Geschäftsentwicklung und die Kapitalerhöhung zu berichten. Interessierte Aktionäre und Investoren melden sich bitte unter: info@fonterelli.de. Für die Kapitalerhöhung wurde unter auf der Webseite www.fonterelli.de ein Wertpapierinformationsblatt (WIB) veröffentlicht. Die Gestattung des WIB durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere durch die BaFin zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten das WIB lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Die Geschäftsführung

Fonterelli GmbH & Co. KGaA Kontakt:

Dr. Andreas Beyer

Geschäftsführer

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Waldhornstr. 6

80997 München Mehr Informationen unter

www.fonterelli.de

Über die Fonterelli GmbH & Co. KGaA



Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA ist im Handel von Luxusgütern und Firmenanteilen tätig und hält Beteiligungen. Fonterelli erwirbt Bestände von Kunstwerken ausgewählter Top-Künstler und von Premium-Weinen. Im Bereich Beteiligungen liegt der Fokus auf Club-Deals vermögender Unternehmerfamilien und auf Buy & Build - Strategien (Konsolidierung von Mehrheitsbeteiligungen) sowie Pre-IPOs. Zudem werden Mehrheitsbeteiligungen an börsennotierten inaktiven Gesellschaften gehalten, sogenannte "Mini-SPACs", die Unternehmern einen raschen indirekten Börsengang ermöglichen. Die Aktie der Fonterelli GmbH & Co. KGaA ist im Freiverkehr der Berliner Börse notiert.

20.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

