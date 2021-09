20.09.2021 - Die neue grössere Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849) nimmt immer mehr Gestalt an. Den Aktionären der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., Warschau ("PBKM") wird jetzt in der Frist vom 20.09.2021 bis zum 18.10.2021 der Tausch eienr ihrer Aktien gegen 1,3 neue Aktien der Vita34 AG angeboten. Sollte die Schwelle von mindestens 95 % Annahmequote erreicht werden, steht dem Heben der identifizierten Synergien nichts mehr entgegen. Wirtschaftliche Logik spricht für den Zusammenschluss - vorab hat man über 68 % der Aktien gesichert So haben sich bereits mehrere PBKM-Aktionäre bereits verbindlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...