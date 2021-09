DJ Adler Group: Waren bei Übernahmen 2020 vollständig transparent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Adler Group hat nach einer Anfrage der Fraktion Die Linke an die Bundesregierung im Zusammenhang mit den Übernahmen des Unternehmens im vergangenen Jahr die vollständige Offenlegung aller Vorgänge bekräftigt. Alle relevanten Themen seien in einer Reihe von Mitteilungen und zusätzlich in mehreren Prospekten sowie der Jahresberichterstattung 2020 veröffentlicht worden, so Adler.

Die Linken-Abgeordneten wollten von der Bundesregierung unter anderem wissen, welche Untersuchungshandlungen die Finanzaufsicht Bafin im Zusammenhang mit der Fusion von Adler Real Estate, Ado Properties und Conus Real Estate getätigt hat.

Von Adler hieß es weiter, die Bafin sei über die Dokumente im Zusammenhang mit den Übernahmeangeboten vollständig informiert gewesen und habe diese genehmigt. "Wir haben allen Behörden gegenüber auf Nachfrage immer volle Transparenz gezeigt und sind uns keiner Untersuchung bewusst", sagte Co-CEO Maximilian Rienecker.

Die heutige Adler Group ist 2020 aus einer Reihe von Übernahmen hervorgegangen.

