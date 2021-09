NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach zwei Präsentationen im Rahmen der Onkologie-Tagung ESMO auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10000 Pence belassen. Die sehr starken Daten des Brustkrebsmittels Enhertu hätten seine schon hohen Erwartungen noch übertroffen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch zum Medikament Imfinzi gebe es starke Fortschritte für einen kombinierten Behandlungsansatz von Lungenkrebs. Hier sei nun wohl eine dritte Studienphase gerechtfertigt./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 00:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 00:58 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

