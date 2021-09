Eine monatliche Dividende ist oder kann zumindest attraktiv sein. Ich selbst setze auf einige qualitative Ausschütter. Ein bekannter Top-Name ist in diesem Kontext eine spannende und prominent vertretene Position in meinem Depot. Allerdings ist eine monatliche Dividende nicht alles für mich. Für diese zwei Top-Aktien verzichte ich gerne auf eine Ausschüttung alle 30 Tage. Was hier das Besondere ist? Das wollen wir uns im Folgenden ein wenig näher ansehen. Monatliche Dividende? Nicht mit W. P. Carey, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...