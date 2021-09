Versteh mich nicht falsch: Die Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) ist eine solide Dividendenaktie. Vielleicht sogar eine gute bis hervorragende. Für mich hat der Gesamtmix erst kürzlich jedenfalls gereicht. So habe ich nämlich vor allem aufgrund der Dividende in die Aktie des US-amerikanischen Getränkekonzerns investiert. Allerdings können wir eines sagen: Die Coca-Cola-Aktie ist nicht die beste Dividendenaktie. Zumindest wenn wir drei verschiedene, jedoch relevante Dinge in den Fokus rücken, fällt das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...