Natürlich ist COVID-19 in vielerlei Hinsicht wirklich schlecht. Die Krankheit selbst, die Pandemie, weniger Freiheiten und selbst finanzielle Auswirkungen lassen sich nicht leugnen. Wenn wir an Kurzarbeit denken oder Sorgen vieler Kleinunternehmer, so sind das natürlich ernsthafte Probleme. Allerdings besitzt die Pandemie in einem sehr speziellen Kreis und mit Blick auf Gesamtdeutschland auch einen Vorteil. Nämlich, was die Sparquote angeht. Sie befindet sich derzeit auf einem Rekordhoch. Ein Effekt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...