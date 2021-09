DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

PRESSEMITTEILUNG

Leistungsstarkes und vielfältiges Programmangebot

M7 und PŸUR verlängern Partnerschaft

- Pay-TV- und Fremdsprachenprogramme für Kabelkunden

- Signalzuführung über M7-Satellitenplattform

- Ausbau der Zusammenarbeit

Köln/Berlin, 20. September 2021. M7, Deutschlands führender Anbieter von TV-Entertainment für Kabel- und IP-Netze, und PŸUR, eine Marke der Tele Columbus AG, haben ihre langjährige Partnerschaft verlängert und erweitert. Das neue Abkommen ermöglicht PŸUR, seine Kabelkunden weiterhin mit einem leistungsstarken und vielfältigen Programmangebot zu versorgen.

Mit den attraktiven Pay-TV-Programmen und Fremdsprachenpaketen, die M7 im Rahmen der Kooperation zuliefert, kann PŸUR ein wettbewerbsfähiges, zukunftssicheres Kabel-TV-Produkt anbieten, das alle Anforderungen an eine zeitgemäße TV-Versorgung erfüllt. Die Signalzuführung zu den Kabelkopfstationen von PŸUR im gesamten Bundesgebiet erfolgt über die bewährte Satellitenplattform von M7.

M7 und PŸUR vereinbarten zudem, ihre Vermarktungsaktionen zu verstärken und die Produkte und Services weiter auszubauen, um den Zuschauern ein noch besseres TV-Erlebnis zu bieten.

"Mit PŸUR und Tele Columbus verbindet uns eine erfolgreiche Partnerschaft, die ins Jahr 2008 zurückreicht, als wir die erste unabhängige Satellitenplattform zur Versorgung von Kabelnetzen mit digitalen TV-Programmen starteten. Ein Meilenstein. Wir sind stolz, dass Deutschlands zweitgrößter Kabelnetzbetreiber bei den Vorleistungsprodukten weiterhin auf M7 setzt - und damit auf Programmvielfalt, Zuverlässigkeit und Qualität", sagt Marco Hellberg, Geschäftsführer der Eviso Germany GmbH, dem M7 Business Partner in Deutschland.

"Mit ihren technischen Plattform-Services und einem breiten Spektrum an zielgruppenspezifischen Pay-TV- und internationalen Programmpaketen ermöglicht uns die weitere Zusammenarbeit mit der M7 Group die Vermarktung eines attraktiven Senderportfolios innerhalb unseres Verbreitungsgebiets", so Stefan Riedel, Chief Consumer Officer der Tele Columbus AG. "Wir freuen uns daher, die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre mit der M7 Group weiter fortführen zu können."

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke P?UR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG ist seit 2015 börsennotiert und hat ihren Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz.

