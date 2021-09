Baierbrunn (ots) -Neuer Podcast über die Meilensteine der Medizingeschichte (Start 15. September); rund 10.000 Abrufe in nur fünf Tagen; Top 100 der Apple Charts; Spitzenplatz unter Top 10 bei Gesundheits-Podcasts"Siege der Medizin" (https://www.apotheken-umschau.de/podcast/) ist vom Start weg ein neuer Liebling der Podcast-Hörer:innen: Die erste Folge zum Ursprung der Narkose, erzählt von Schauspieler Ulrich Noethen, schoss kurz nach Start am 15. September in den Apple Podcast-Charts unter die Top 100, zwischenzeitlich erreichte er Platz 39.Beim Thema Gesundheit stieg der Podcast sogar gleich in die Top 10 ein und liegt aktuell auf Platz sechs. Die Macher freuen sich über insgesamt rund 10.000 Abrufe in den ersten fünf Tagen und die sehr hohe Abo-Quote - drei Viertel der Hörer:innen der ersten Folge wollen wissen, wie es weitergeht!Phantastischer Start & tolles Team"Das ist ein phantastischer Start für den ersten deutschsprachigen medizinhistorischen Podcast", sagt Dr. Dennis Ballwieser, Chefredakteur der Apotheken Umschau und gemeinsam mit Peter Glück Executive Producer von "Siege der Medizin". "Ein herzliches Dankeschön an unsere vielen Zuhörer:innen und unser ideenreiches Audio-Team, das diesen Publikumserfolg gemeinsam mit den Wake Word Studios in München sowie Ulrich Noethen möglich gemacht hat.""Dieser erfolgreiche Einstand zeigt, wie viele Menschen seriöse und gut recherchierte Gesundheitsinformationen suchen und schätzen. Natürlich insbesondere, wenn diese so unterhaltsam und spannend präsentiert werden, wie bei 'Siege der Medizin' ", freut sich auch Peter Glück, als Managing Editor Audio verantwortlich für die Podcasts der Apotheken Umschau, die allesamt den Anspruch haben, fundierte Gesundheitsinformationen zum kurzweiligen Hören zu bieten.Themen und Termine der ersten Staffel von "Siege der Medizin"Den Anfang des neuen medizinhistorischen Podcasts machte die Folge zur Anästhesie mit Prof. Dr. Bernhard Zwißler vom Klinikum der LMU München am 15. September, die weiteren Folgen erscheinen alle 14 Tage auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie zum Beispiel aufSpotify: https://open.spotify.com/show/2H0Y5CsWjStm705n0Wg3c3 undApple: https://ots.de/9FWcBJFolge 2 (1.10.) PenicillinFolge 3 (15.10.) RöntgenstrahlenFolge 4 (1.11.) PsychotherapieFolge 5 (15.11.) Dialyse und künstliche NierenFolge 6 (1.12.) ChemotherapieFolge 7 (15.12.) AntibabypilleFolge 8 (1.1.2022) HIV-Medikation"Siege der Medizin" auf einen Blick:Der Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften - spannend und plastisch erzählt von Schauspieler Ulrich Noethen. Neben Expert:innen lässt Noethen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nimmt die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expertenstimmen sowie einem herausragenden, sparsam eingesetzten Sounddesign aus Musik und reduzierten Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. "Siege der Medizin" kommt ab 15.9. alle vierzehn Tage neu von www.gesundheit-hoeren.de, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau. "Siege der Medizin" ist bei Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/siege-der-medizin-der-medizinhistorische-podcast/id1585618787), Amazon Music, Spotify (https://open.spotify.com/show/2H0Y5CsWjStm705n0Wg3c3) und allen weiteren bekannten Podcast-Plattformen und auf apotheken-umschau.de zu finden.Die Apotheken Umschau ist in Deutschland das mit Abstand meistgelesene Gesundheitsmagazin. Mit zwei Ausgaben im Monat informiert sie über alle wichtigen Themen rund um die Gesundheit, gibt wertvolle Ratschläge, vermittelt aktuelles medizinisches Wissen auf seriöse, fachlich kompetente und allgemein verständliche Weise. Das Magazin erscheint in einer Auflage von 7.631.100 verkauften Exemplaren monatlich (A+B, IVW 2/2021) und wird von 18,43 Millionen Menschen jeden Monat gelesen (AWA 2021). apotheken-umschau.de steht für seriöse Inhalte und umfassende Gesundheitsinformationen, deren Grundlage eine gründliche und intensive Recherche ist. Das Gesundheitsportal verzeichnet monatlich 8,4 Mio. Unique User* und über 16 Mio. Visits**.*AGOF daily digital facts 5/2021, Internetnutzer 16+; **IVW 7/2021Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5025021