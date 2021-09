Knapp ein viertel Jahr nach Ankündigung der Integration von Oneplus in die Konzernschwester Oppo hat Oneplus-Chef Pete Lau ein Update zur Strategie gegeben. Was das Unternehmen als "Oneplus 2.0" vorhat und was mit OxygenOS passiert. Oneplus ist seit Juni 2021 Teil von Oppo. Mit der Integration in die BBK-Konzernschwester werde die Marke zwar weiter bestehen. Dennoch werde es allerlei Änderungen geben, die Lau, seines Zeichens schon seit Mitte letzten Jahres nicht nur Oneplus-CEO, sondern auch Produktchef für Oppo-Produkte, in einem Vorabgespräch mit Medienvertretern sowie einem Beitrag im Oneplus-Forum bekannt gibt und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...