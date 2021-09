Turbulente Tage für den Tech-Riesen: Erst das Urteil im Epic-Prozess, dann das iPhone-Event. Was bedeutet das für die Aktie?Mit dem iPhone verdient Apple so viel Geld wie mit sonst keinem anderen Produkt. Darüber hinaus fungiert es quasi als Eintrittskarte zum stetig wachsenden Angebot rund um Abos, Dienstleistungen und Services - das lukrativste Wachstumsfeld des Tech-Riesen. Ein Gerichtsurteil bezüglich des App Stores am Freitag und das Apple Event am Dienstag haben in den letzten Tagen Schlaglichter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...