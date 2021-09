DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Solutiance AG: Präsenz-Hauptversammlung: Aktionäre unterstützen Kurs des Vorstands



20.09.2021 / 14:12

Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen

Vorsichtig optimistischer Ausblick für weiteren Verlauf des Geschäftsjahres

Corona dämpft erstes Halbjahr 2021

Vorstellung/Präsentation der neuen Version des Facility Scanners Potsdam, 20. September 2021 Die Aktionäre der Solutiance AG haben bei der Hauptversammlung der Gesellschaft am 17. September 2021 mit großer Mehrheit die Anträge von Vorstand und Aufsichtsrat zur weiteren Entwicklung der Gesellschaft unterstützt. Die Hauptversammlung hat der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 3.759.317 Euro zugestimmt. Außerdem wurde die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2021/I in Höhe von 3.007.454 Euro sowie eines Bedingten Kapitals 2021/II in Höhe von 451.863 Euro beschlossen. Großen Zuspruch erfuhr die Demonstration der neuen Produktversion des Facility Scanners. Die anwesenden Aktionäre zeigten sich dabei insbesondere von der Leistungsfähigkeit und Bedienerfreundlichkeit beeindruckt. Einen ersten Eindruck vermitteln die Produktvideos, die auf dem Youtube-Kanal von Solutiance zur Verfügung stehen: https://www.youtube.com/channel/UChXt0CqA28AEbdYJAJ6sIFA/videos Das dritte Quartal 2021, typischerweise durch die Urlaubszeit etwas gedämpft, zeigt nun ein deutliches Ansteigen der Nachfrage nach Angeboten. Dieser Umstand deutet auf einen wieder ansteigenden Auftragseingang in den kommenden Wochen und Monaten hin. Die Ergebnisse der ersten 9 Monate wird das Unternehmen Ende Oktober veröffentlichen. Die Präsentation des Vorstands finden Sie unter: https://solutiance.com/wp-content/uploads/2021/09/210917-Hauptversammlung-Praesentation-Vorstand.pdf Die Abstimmungsergebnisse sind unter https://solutiance.com/wp-content/uploads/2021/09/Abstimmungsergebnisse-Uebersicht.pdf abrufbar. Diese und weitere Informationen zur Ordentlichen Hauptversammlung 2021 finden Sie auf der Website der Solutiance AG (www.solutiance.com) unter dem Reiter "Corporate Governance": https://solutiance.com/investoren-corporate-governance (dort im Bereich "Hauptversammlungen" unter "Ordentliche Hauptversammlung vom 17. September 2021"). Verfolgen Sie die Entwicklung der Solutiance AG auch auf Twitter, Facebook, Xing und LinkedIn. https://twitter.com/solutiance https://www.facebook.com/solutiance/ https://www.xing.com/companies/solutianceag https://www.linkedin.com/company/16246217/

