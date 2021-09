- TrackX wird zentrale Quelle für Informationen über Fahrzeugbestand

- TrackX Control Tower wird für Berichte und Analysen eingesetzt

- Integration in mehrere Betriebssysteme

- Fahrzeuge werden über GPS geortet

- Einsparungen bei Logistik und Effizienz bei Lieferung

Denver, 20. September 2021 - TrackX Holdings Inc. (TSX-V: TKX, OTC: TKXHF, FWB: 3TH) ("TrackX" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von Ende-zu-Ende-Lösungen für die Echtzeit-Ortung von Aktiva, meldete heute, dass Polaris Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Powersports, die Technologieplattform des Unternehmens als Registrierungssystem für seinen Firmenfahrzeugbestand ausgewählt hat. Diese Bekanntgabe stellt eine beträchtliche Erweiterung der langjährigen Partnerschaft der beiden Unternehmen dar und verdeutlicht die Kapitalrendite, die TrackX, eine vollständig integrierte Hardware- und Cloud-basierte Lieferkettenplattform, für Polaris bietet.

Im Rahmen dieser Erweiterung wird TrackX zur Quelle für die Registrierung des Fahrzeugbestands, indem es in mehrere Systeme und unterschiedliche GPS-Ortungssysteme integriert wird. Die Analysesoftware TrackX Control Tower wird nun in das zentrale Datenlager von Polaris integriert werden, wodurch Hunderte von Polaris-Mitarbeitern jeden Tag Transparenz und Entscheidungsunterstützung erhalten werden.

Ein Branchenführer wie Polaris ist darauf angewiesen, Fahrzeuge rasch und so kosteneffizient wie möglich zu orten und an die Kunden zu liefern. Durch die Nutzung der Lösung von TrackX und die GPS-Ortung eines jedes Fahrzeugs erhält Polaris eine Echtzeit-Transparenz hinsichtlich jedes Fahrzeugs in seinem Bestand. Die Lösung von TrackX bietet Polaris eine zentrale Quelle für Informationen über den Fahrzeugbestand und die erforderlichen Werkzeuge, um Lieferzeiten zu verkürzen, Verluste zu minimieren und Logistikkosten einzusparen.

"Polaris war in den vergangenen Jahren ein großartiger Partner für TrackX, weil wir gemeinsam an der Effizienz der Lieferkette und einer besseren Erfahrung für den Endverbraucher arbeiten konnten", sagte Tim Harvie, CEO von TrackX. "Dass ein Branchenführer wie Polaris unser Unternehmen mit der Ortung seines Fahrzeugbestands und der Erstellung von Berichten betraut hat, verdeutlicht die Stärke der Fähigkeiten von TrackX."

Über TrackX

Die in Denver (Colorado) ansässige Firma TrackX, Inc. (TSX.V: TKX) bietet eine SaaS-basierte Tracing-, Tracking- und Kooperationslösung für den Geschäftsbereich, auf die führende Marken beim Aufbau von nachhaltigeren und leistungsstärkeren Versorgungsketten vertrauen. Die TrackX-Lösungen basieren auf einer skalierbaren und bedarfsgerecht adaptierbaren Plattform, die ein breites Spektrum von RFID-, IoT- und Sensortechnologien nutzt, um Kunden in einer Vielzahl von Branchen - Lebensmittel, Getränke, Brauereien, Automobil, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Technologie und Behörden - eine entsprechende Sichtbarkeit auf Objektebene zu ermöglichen. Nähere Informationen finden Sie unter www.trackx.com.

Über Polaris

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Powersports ist Polaris Inc. (NYSE: PII) ein Pionier bei bahnbrechenden Produkten und bereichernden Erfahrungen und Dienstleistungen, die seit unserer Gründung im Jahr 1954 Menschen dazu inspirieren, die Freude daran zu entdecken, draußen zu sein. Mit einem Jahresumsatz von 7,0 Milliarden US$ im Jahr 2020 umfasst die qualitativ hochwertige Produktpalette von Polaris die Side-by-Side-Geländewagen Polaris RANGER, RZR und GENERAL, die Geländewagen Sportsman, die mittelgroßen und schweren Motorräder Indian Motorcycle, die Moto-Roadster Slingshot, die Schneemobile sowie die Deck-, Cruiser- und Pontonboote, einschließlich der branchenführenden Pontons Bennington. Polaris verbessert das Fahrerlebnis durch Teile, Bekleidung und Zubehör sowie ein wachsendes Portfolio für den Zubehörmarkt, einschließlich Transamerican Auto Parts. Die Präsenz von Polaris auf angrenzenden Märkten umfasst militärische und kommerzielle Geländewagen, Vierradfahrzeuge und Elektrofahrzeuge. Polaris hat seinen Hauptsitz in Minnesota und beliefert über 100 Länder in allen Teilen der Welt. www.polaris.com

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Marc Spezialy, TrackX Holdings Inc.

mailto:investor@trackx.com

303-325-7300

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Alle Aussagen, die sich auf zukünftige Pläne, Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die nach Ansicht, Erwartung oder Prognose des Unternehmens eintreten werden oder eintreten können, einschließlich der voraussichtlichen Pipeline des Unternehmens und des Wertes aktueller und kundenseitiger Implementierungen und zukünftiger Chancen, stellen die besten Schätzungen des Managements dar und können nicht gewährleistet oder als verlässlich angesehen werden; sie sind zukunftsgerichtete Informationen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

