Düsseldorf (ots) -In Nordrhein-Westfalen werden inzwischen 2.000 Unternehmen der Pflegebranche und Sozialwirtschaft durch den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) vertreten. Als 2.000. Mitglied nahm die Landesgruppe jetzt die inkomm GmbH aus Duisburg auf. Der bpa baut seine Position als größte Interessenvertretung der privaten Anbieter im Sozialwesen weiter aus und wächst auch im Bereich der Eingliederungshilfe.Die inkomm GmbH betreibt seit 2008 schwerpunktmäßig Einrichtungen und Angebote der Eingliederungshilfe und hat in dieser Zeit einer vierstelligen Anzahl von Klienten erfolgreich eine neue Lebensperspektive geboten. "Die Besonderheit der Eingliederungshilfe liegt in der Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit der von uns betreuten Menschen. Über diesen Weg ist eine schnelle Wiedereingliederung in die Lebenswelt möglich", erklärte Geschäftsführer Tammo Arndt zum Beginn der Mitgliedschaft im bpa. "Wir freuen uns, mit dem bpa e.V. einen genauso professionell agierenden Verband an unserer Seite zu wissen."Die inkomm GmbH profitiert sowohl von der wirksamen Interessenvertretung als auch von weiteren umfassenden Serviceleistungen des bpa. So begleitet der Verband derzeit beispielsweise seine Mitglieder aus der Eingliederungshilfe beim Umstieg auf eine neue Leistungs- und Vergütungssystematik nach dem aktuellem Landesrahmenvertrag.Das Unternehmen passe durch seine moderne Struktur und die engagierte unternehmerische Arbeit in der Sozialwirtschaft gut in die bpa-Mitgliedschaft, sagt der Landesvorsitzende Bernhard Rappenhöner. "Neben unserem überwiegenden Tätigkeitsfeld im Bereich der ambulanten und stationären Pflege sind wir inzwischen auch eine der großen Interessenvertretungen in der Eingliederungshilfe. Das zeigt sich mit dem aktuellen Wachstum erneut."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 12.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 2.000 in Nordrhein-Westfalen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 365.000 Arbeitsplätze und circa 27.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 29 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Christine Strobel, kommissarische Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0211/311 39 30, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5025086