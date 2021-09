Die Nominierten für den OMGV Makler Award, mit dem Vermittler für ihr gelungenes Online-Marketing prämiert werden, stehen fest. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Auszeichnung für Versicherer mit der besten Maklerunterstützung. Vermittler können für die teilnehmenden Gesellschaften abstimmen. Der OMGV Makler Award geht in diesem Jahr in seine vierte Auflage. Im Rahmen des Wettbewerbs zeichnet die Onlinemarketing Gesellschaft für Versicherungsvermittler (OMGV) Makler für ihre besondere Online-Kommunikation ...

