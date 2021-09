München (ots) -- Schmusen und streiten in der Private Suite- "Hammerfrau" - Robin über Angelina- Michaels leuchtender Granateneinschlag- "Love Island", heute, 20. September 2021, 22:15 Uhr, RTLZWEIJetzt wird es richtig hart für Isabell! Angelina gesteht Andrina und Martin, dass ihr Herz am meisten für Robin schlägt. Der begehrte Bürokaufmann wiederum offenbart, dass die Wienerin für ihn eine "Hammerfrau" ist. Keine gute Ausgangslage für das ewig streitende und diskutierende Couple Isabell und Robin. Ein wenig Ablenkung von diesem Dreiecks-Chaos bringt am Abend Granate Michael (30, Sicherheitschef auf Kriens/Schweiz), der einen hammermäßigen strahlenden Auftritt hinlegt!Zoff nach der KuschelnachtWhirlpool-Küsse und kuscheln im Luxusbett! Es war doch so eine schöne Nacht in der Private Suite, doch am Morgen kriegen sich Robin und Isabell wieder in die Haare. Für den Bürokaufmann trödelt sein Couple einfach zu lange im Bad herum und schon zicken sich die beiden einmal mehr an. Er will zurück in die Villa, sie will die Zweisamkeit weiter genießen. Zurück bei den anderen haben beide Redebedarf - aber getrennt voneinander. Vor Robins Augen trommelt Isabell die Mädels zusammen. Das findet Robin alles andere als gut: "Das regt mich auf. Ich glaube sie liebt es zu streiten. Kaum läuft alles gut, fängt sie wieder an mit Streit. Sie macht sich selber alles kaputt. Es könnte so schön sein." Auch Isabell sieht eher schwarz als rosarot: "Er hat dann sofort ne' Mauer vor sich und es prallt alles ab, was ich sage. Er hatte noch nie eine Beziehung und das macht mir auch Angst. Das ist ja das Problem. So funktioniert das nicht!"Angelina steht auf Robin"Ich wusste nicht, was es ist, aber ich wusste, dass es was Schlimmes ist", so Isabell traurig in der Strandhütte. Der Grund: Angelina hat ihr ehrlich gestanden, auf ihren Robin zu stehen. "Ich habe seit Anfang an, seitdem ich hier bin, so ein Bauchgefühl für Robin, das habe ich bisher unterdrückt. Ich würde mir selber wünschen, nicht in dieser Situation zu stecken. Ich bin selber sehr verwirrt gerade", so Angelina offen. Sofort kommen bei Isabell die Tränen und erneute Selbstzweifel: "Ich habe Sorge, dass ich ihn vielleicht doch zu sehr belaste. Das ich ihn nerve, weil ich so ein Kopfmensch bin! Wenn da jemand ist, der nicht so ist, dann hat er das mehr verdient." Was für eine vertrackte Situation, bei der Andrina und Martin keine unwichtige Rolle spielen. Erst rät Andrina Angelina offen über ihre Gefühle bei den Betroffenen zu sprechen und dann lässt Martin gegenüber Robin kein gutes Haar an Isabells Art: "Ich weiß, dass es bei euch Palaver gab und dass dich das auch nervt. Du hast eine Geduld, die ich nicht hätte. Also ich wäre abgedreht!" Nach dem Geständnis zeigt Isabell Größe und erklärt Angelina traurig: "Ich habe Angst, will dir aber nicht im Weg stehen. Wenn ich hier am Ende alleine stehe, dann sollte es so sein!" Und was sagt der heißbegehrte Robin zu Angelina Interesse? "Deswegen sind wir doch hier. Wenn sie mehr von mir wissen will, dann soll sie halt kommen! Ich finde sie sehr, sehr hübsch und ich liebe den Akzent von ihr! Hammerfrau. Aber ich weiß noch nichts über sie. Ich habe kein einziges Gespräch mit ihr geführt", so der 24-Jährige. Werden Isabell und Robin diese Liebesprobe überstehen?Michael, die neue Granate aus der SchweizMit Michael kommt noch mal eine neue heiße Granate in die Villa und die kann sich sehen lassen. Das durchtrainierte Muskelpaket sucht die Frau fürs Leben und glaubt an die Liebe auf den ersten Blick. Ob der Schweizer die wahre Liebe in der "Love Island"-Villa finden wird? Ihm selbst gefällt sein Lächeln am besten, womit er neben seinen Muskeln, auch die Mädels von sich überzeugen will. Bei einer Zirkusparty am Abend legt der 30-Jährige dann seinen großen Auftritt hin."Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags 22:15 Uhr bei RTLZWEI. 