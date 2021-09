Bei Nvidia muss man wie bei allen Chip-Werten die Lieferketten im Auge behalten. Die Lieferungen sämtlicher Grafikkarten haben in China um 30 Prozent gegenüber dem Vormonat abgenommen. Bei der RTX 3060 von Nvidia wurde sogar ein Lieferrückgang von 50 Prozent festgestellt. Noch ist das händelbar und die Aktie ist stabil. Technisch betrachtet ist am Aufwärtstrend nicht zu rütteln.



