Mer setzt für die Verwaltung seiner Ladeinfrastruktur in Europa nun auf das Software-Betriebssystem des israelischen Anbieters Driivz. Die Vereinheitlichung ist nach Angaben der noch jungen Mer-Gruppe durch Übernahmen von Firmen in Norwegen, Schweden, UK und Deutschland nötig geworden. Wortwörtlich heißt es in der Mitteilung der zu Statkraft gehörenden Mer-Gruppe: "Nach der Übernahme und Konsolidierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...