DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. September (vorläufige Fassung)

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht September mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00 CH/Handelsbilanz August PROGNOSE: k.A. zuvor: +4,113 Mrd CHF *** 09:05 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede (online) bei Konferenz der Financial Times zu "Future of Europe: Strengthening Europe's Financial Sector" *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:00 FR/OECD, Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussichten *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 7-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August Baubeginne PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -7,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +2,6% gg Vm *** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q PROGNOSE: -195,70 Mrd USD 1. Quartal: -195,74 Mrd USD *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 18:15 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede (online) bei Konferenz der Spanish Banking Association und der Latin American Federation of Banks *** 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q, San Jose 22:15 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q, Memphis 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Emissionskalender des Bundes für das kommende Quartal *** - NL/Universal Music Group (UMG), Erstnotiz an der Amsterdamer Börse - US/Generaldebatte der UN-Vollversammlung (bis 27.9.), New York - Börsenfeiertag China, Südkorea ===

