Die schwachen Vorgaben an den internationalen Aktienmärkten bringen auch den Kryptomarkt unter Druck. Bitcoin und Co haben ihre Talfahrt im Tagesverlauf beschleunigt und verzeichnen am Montagnachmittag teilweise Verluste im zweistelligen Prozentbereich. Die Market Cap des gesamten Kryptomarkts sinkt auf 24-Stunden-Sicht um mehr als zehn Prozent auf rund 1,88 Billionen Dollar. Im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt baut auch der Bitcoin seine Verluste aus. Mit einem Minus von rund acht Prozent hat ...

