Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Es läuft alles andere als rund an den Aktienmärkten zu Beginn der neuen Handelswoche. Auch die Wall Street kann sich von der negativen Stimmung nicht freimachen. Der Dow Jones ist vorbörslich bereits deutlich unter Druck. Bei den Einzelthemen geht es heute um Evergrande, Adobe, Nike und Intuit. Andreas Agly kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.