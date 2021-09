Der Start in die neue Börsenwoche verläuft tiefrot. Ausgehend von Asien haben auch die Börsen in Europa und Nordamerika erst einmal den Rückwärtsgang eingelegt. Experten nennen die Schieflage bzw. die drohende Insolvenz des chinesischen Immobilien-Konzerns Evergrande als Hauptgrund für die Kursschwäche. Sie verweisen dabei auf mögliche Kettenreaktionen. Das verhagelt auch den Start des auf 40 Titeln erweiterten DAX in die neue Woche. Belastend kommt ein völlig offener Ausgang der anstehenden Bundestagswahl hinzu. Und dann ist da ja auch noch die nächste Sitzung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.