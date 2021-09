Die deutschen Stahlwerte stehen im schwachen Gesamtmarkt besonders stark unter Druck. Mit einem Minus von fünf bis acht Prozent zählen ThyssenKrupp, Salzgitter sowie Klöckner & Co zu den größten Verlierern in MDAX und SDAX. Anleger machen sich vor allem Sorgen um fallende Metallpreise."Die Metallpreise starten schwach in die neue Handelswoche", schrieb etwa Commerzbank-Rohstoffexperte Daniel Briesemann in seinem Morgenkommentar. "Belastet werden die Metallpreise durch den festen US-Dollar." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...