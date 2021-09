Eine für Android 11 geplante Änderung kommt nun über den Play-Store auch auf viele Alt-Geräte: Berechtigungen könnten automatisch zurückgesetzt werden. Android-Hersteller Google will eine Neuerung an wahrscheinlich Milliarden von Android-Geräten ausrollen, die es so bisher erst standardmäßig für Android 11 gibt: Wird eine App, die generellen Zugriff auf Daten hat, eine Weile nicht genutzt, setzt Android 11 die Zugriffseinstellungen zurück. Das soll den Überblick über die App-Berechtigungen vereinfachen. Genau das soll nun im Prinzip auch für ...

