Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsratinggesellschaft Morningstar hat den Flaggschiffportfolio von Michael Hasenstab, den Templeton Global Bond (ISIN LU0252652382/ WKN A0JMEN), schlechter bewertet, so die Experten von "FONDS professionell".Die überwiegende Zahl der Anteilklassen sei auf die Note "neutral" herabgestuft worden, heiße es in einer Studie. Je nach Rendite und Kostenbelastung könnten bei Morningstar Anteilklassen eines Fonds unterschiedliche Bewertungen erhalten. So hätten günstigere Tranchen des Global Bond die Note "Bronze", teurere hingegen "Negative". ...

