Russlands Atomkonzern Rosatom gibt den Standort für seine im März angekündigte Batteriezellenfabrik bekannt. Sie wird in westrussischen Exklave Kaliningrad gebaut und soll ab 2026 Batteriezellen für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme produzieren. Das anfängliche Volumen der sogenannten Russischen Gigafabrik gibt Rosatom nun mit mindestens 3 GWh an - also eine Gigawattstunde mehr als bisher ...

