Zuvor hieß es im Insight: "Der Abprall am 50er-EMA nach oben hat stattgefunden. Nun kommt es auf den weiteren Verlauf am 10er-EMA an. Dreht der S&P 500 hier wieder nach unten ab, wäre dies ein Signal für eine auslaufende Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend. In der Folge wäre dann mit einem erneuten Rücklauf bis zum 50er-EMA zu rechnen. Unter dem 50er-EMA würde sich die Lage für den S&P 500 deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...