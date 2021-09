Sixt wird dank eines überraschend guten Feriengeschäfts in Europa und den USA deutlich optimistischer - vor allem beim Gewinn. Die Investoren zeigen sich mehr als zufrieden. Die Aktie dreht im schwachen Marktumfeld ins Plus und nimmt Kurs auf das Jahreshoch. Der Sixt-Turbo im Real-Depot liegt rund 1.700% im Plus. Beim Umsatz liegt der Autovermieter nur knapp über seinen bisherigen Planvorgaben. Der operative Konzernumsatz dürfte im laufenden Jahr 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,52 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...