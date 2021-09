DJ Aurubis-Werk nimmt Betrieb nach Hochwasser wieder auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kupferkonzern Aurubis kann die Produktion bei seiner Tochter Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG nach dem Hochwasser in Nordrhein-Westfalen nach und nach wieder hochfahren. Die Produktion werde ab 1. November schrittweise wieder aufgenommen, teilte Aurubis mit. Am 16. Juli hatte die Tochterfirma "Force Majeure" erklärt, weil sie von dem Hochwasser stark betroffen war, so dass eine Belieferung von Kunden und eine Abnahme von Zulieferungen zunächst unmöglich waren.

Aurubis Stolberg produziert Halbzeugprodukte aus Kupfer und Kupferlegierungen. Rund 400 Mitarbeiter fertigen Bänder und Drähte für industrielle Anwendungen (Elektro, Elektronik, Automotive, Maschinenbau) von Kupferprodukten am Weltmarkt.

September 20, 2021 10:04 ET (14:04 GMT)

