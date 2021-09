Die Aktien von Prudential haben am Montag mit deutlichen Verlusten auf Pläne für eine Kapitalerhöhung des britischen Versicherers reagiert. Prudential hatte am Wochenende mitgeteilt, sich bis zu 2,89 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital beschaffen zu wollen. Dafür sollen bis zu 130,8 Millionen neue Aktien oder maximal fünf Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals an der Hongkonger Börse über ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...