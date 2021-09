Übereinstimmenden Medien-Berichten zufolge wollen die USA die Bestimmungen für Einreisende aus der Europäischen Union und aus Großbritannien bald für Geimpfte aufheben. Die Lockerung solle noch am heutigen Montag bekanntgeben werden, berichteten die Financial Times, die Website Politico und der Sender CNN. Der Schritt solle dann ab November greifen. Die Aktien von Lufthansa, Fraport, TUI und Co widersetzen sich dem schwachen Markt deutlich. Der weitgehende Einreisestopp in die Vereinigten Staaten ...

