DJ PTA-News: OHB SE: Aktienrückkauf

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bremen (pta029/20.09.2021/17:25) - Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms bisher insgesamt 56.985 Aktien erworben. Im Zeitraum vom 13.09. bis 17.09.2021 wurden insgesamt 5.785 eigene Aktien zu EUR 223.043,10 erworben.

Am 13.09. wurden 700 Aktien zu insgesamt EUR 26.832,60 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,3323), am 14.09. wurden 400 Aktien zu insgesamt EUR 15.520,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,8000), am 15.09. wurden 1.585 Aktien zu insgesamt EUR 62.132,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,2000), am 16.09. wurden 1.600 Aktien zu insgesamt EUR 61.340,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,3375), am 17.09. wurden 1.500 Aktien zu insgesamt EUR 57.218,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,1457).

(Ende)

Aussender: OHB SE Adresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 421-2020 7200 E-Mail: ir@ohb.de Website: www.ohb.de

ISIN(s): DE0005936124 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1632151500221 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2021 11:25 ET (15:25 GMT)